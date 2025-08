Mulher liga para polícia e pede dipirona para denunciar violência doméstica Foto: CanvaMulher utilizou o nome do medicamento como um código para denunciar as agressões que sofreu do marido

Folha Vitória|Do R7 06/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 06/08/2025 - 12h38 ) twitter

