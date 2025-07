Mulher morre após sofrer queda de 90 metros em prática de rapel em MG Fotos: Reprodução/Instagram @bombeiros_andradas e @sexto.cob Vítima fazia a descida com grupo de amigos de São Paulo quando caiu na... Folha Vitória|Do R7 06/07/2025 - 19h16 (Atualizado em 06/07/2025 - 19h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Uma mulher de 36 anos morreu neste sábado (5) após sofrer uma queda durante a prática de rapel na região da Pedra do Elefante, na cidade Andradas, no Sul de Minas Gerais. A assessoria de imprensa do Sexto Comando Operacional de Bombeiros Militar não confirmou a identidade da vítima

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Cenário de filme: Caparaó registra -2°C e geada muda paisagem

Edu Guedes: O que é câncer de pâncreas? Veja sinais e sintomas

Cruzeiro vence o Banfield-ARG no encerramento da Vitória Cup