Mulher morre e homem fica ferido em acidente na Serra Foto: Redes sociais/ Reprodução A colisão foi registrada na manhã desta segunda-feira (1º) em frente a um cemitério, no bairro Alterosas... Folha Vitória|Do R7 01/09/2025 - 14h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h58 )

Foto: Redes sociais/ Reprodução Um acidente envolvendo dois veículos deixou uma mulher morta e um homem ferido em frente a um cemitério no bairro Alterosas, no município da Serra. A colisão foi registrada na manhã desta segunda-feira (1º).

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

