Mulher morta pelo ex na frente do filho sonhava ser cantora e recebeu proposta para gravar CD Dinah Marinho (Foto/reprodução: TV Vitória)Diná Marinho Amorim, de 27 anos, foi assassinada dentro de casa; filho de seis anos presenciou... Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 08h38 ) twitter

Dinah Marinho (Foto/reprodução: TV Vitória) A auxiliar de serviços gerais Dinah Marinho Amorim, de 27 anos, morta a facadas na madrugada da última segunda-feira (11) no bairro Vista da Serra I, na Serra, estava prestes a realizar um sonho. Meses antes, ela havia recebido uma proposta de São Paulo para gravar um CD para iniciar sua carreira musical.

