Mulher morta pelo ex na frente do filho sonhava ser cantora e recebeu proposta para gravar CD
Dinah Marinho (Foto/reprodução: TV Vitória)Diná Marinho Amorim, de 27 anos, foi assassinada dentro de casa; filho de seis anos presenciou...
Dinah Marinho (Foto/reprodução: TV Vitória) A auxiliar de serviços gerais Dinah Marinho Amorim, de 27 anos, morta a facadas na madrugada da última segunda-feira (11) no bairro Vista da Serra I, na Serra, estava prestes a realizar um sonho. Meses antes, ela havia recebido uma proposta de São Paulo para gravar um CD para iniciar sua carreira musical.
Dinah Marinho (Foto/reprodução: TV Vitória) A auxiliar de serviços gerais Dinah Marinho Amorim, de 27 anos, morta a facadas na madrugada da última segunda-feira (11) no bairro Vista da Serra I, na Serra, estava prestes a realizar um sonho. Meses antes, ela havia recebido uma proposta de São Paulo para gravar um CD para iniciar sua carreira musical.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa trágica história.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa trágica história.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: