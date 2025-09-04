Logo R7.com
Mulher se recusa a entregar dinheiro e é atacada na rua em Cariacica

Foto: Reprodução/Tv VitóriaCrime ocorreu na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. O suspeito, que é pessoa em situação de rua,...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/Tv Vitória Uma mulher de 39 anos foi vítima de uma tentativa de assalto e de esfaqueamento na noite desta quarta-feira (3), em Campo Grande, Cariacica, após se negar a dar dinheiro a um morador de rua.

