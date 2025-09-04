Mulher se recusa a entregar dinheiro e é atacada na rua em Cariacica Foto: Reprodução/Tv VitóriaCrime ocorreu na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. O suspeito, que é pessoa em situação de rua,... Folha Vitória|Do R7 04/09/2025 - 18h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/Tv Vitória Uma mulher de 39 anos foi vítima de uma tentativa de assalto e de esfaqueamento na noite desta quarta-feira (3), em Campo Grande, Cariacica, após se negar a dar dinheiro a um morador de rua.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impressionante!

Leia Mais em Folha Vitória:

63ª edição do Game Master: sábado tem diversão fora das telas

Homem armado com faca invade casa e assusta família em Castelo

Momento de Paz promove renovação espiritual e evento em agosto