Multivix conquista o 1° lugar do Prêmio IEL de Talentos
Foto: Multivix/Divulgação A Faculdade Multivix celebra a conquista do primeiro lugar no Prêmio IEL de Talentos, na categoria Educação...
A premiação foi concedida ao projeto “HIC: Reflexos na saúde mental de uma nova rede social focada em pessoas reais e próximas”, desenvolvido por Rafael Gariolli, aluno de Psicologia e bolsista do Programa de Incentivo Científico da Multivix Vitória, com orientação de Eduardo Silva Miranda, professor da Multivix, e Pablo Gatt, Coordenador de Pesquisa e Extensão da Multivix.
