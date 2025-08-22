Logo R7.com
Multivix conquista o 1° lugar do Prêmio IEL de Talentos

Foto: Multivix/Divulgação A Faculdade Multivix celebra a conquista do primeiro lugar no Prêmio IEL de Talentos, na categoria Educação...

Folha Vitória|Do R7

A premiação foi concedida ao projeto “HIC: Reflexos na saúde mental de uma nova rede social focada em pessoas reais e próximas”, desenvolvido por Rafael Gariolli, aluno de Psicologia e bolsista do Programa de Incentivo Científico da Multivix Vitória, com orientação de Eduardo Silva Miranda, professor da Multivix, e Pablo Gatt, Coordenador de Pesquisa e Extensão da Multivix.

