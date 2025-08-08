Mumuzinho lançou música em homenagem a Arlindo Cruz na semana da morte do cantor Foto: Reprodução/Youtube“Arlindo Luz” celebra a trajetória e o legado do sambista, que morreu nesta sexta-feira Folha Vitória|Do R7 08/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/Youtube

Três dias antes da morte de Arlindo Cruz, o cantor Mumuzinho lançou a música “Arlindo Luz”, em homenagem ao amigo de longa data. O sambista morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa emocionante homenagem.

Leia Mais em Folha Vitória:

ES recebe alerta de chuva para o fim de semana do Dia dos Pais; veja previsão

Mais de 90% dos aposentados que fizeram acordo com o INSS foram ressarcidos

Paixão de Arlindo Cruz pela música começou na infância; relembre a carreira