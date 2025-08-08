Logo R7.com
Mumuzinho lançou música em homenagem a Arlindo Cruz na semana da morte do cantor

Foto: Reprodução/Youtube“Arlindo Luz” celebra a trajetória e o legado do sambista, que morreu nesta sexta-feira

Folha Vitória|Do R7

Três dias antes da morte de Arlindo Cruz, o cantor Mumuzinho lançou a música “Arlindo Luz”, em homenagem ao amigo de longa data. O sambista morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro.

