Mundial de Clubes terá Palmeiras x Chelsea nas quartas de final (Foto: Reprodução/Instagram @chelseafcChelsea vence o Benfica, na prorrogação, e vai enfrentar o Palmeiras nas quartas de final do... Folha Vitória|Do R7 29/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 29/06/2025 - 00h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

(Foto: Reprodução/Instagram @chelseafc O Chelsea venceu o Benfica por 4 a 1 na prorrogação das oitavas de final do Mundial de Clubes, no Bank of America Stadium, em Charlotte, e vai enfrentar o Palmeiras em jogo marcado para a próxima sexta-feira (4), às 22 horas (de Brasília).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse grande confronto!

Leia Mais em Folha Vitória:

Com recuo de mais de 15% no mês, café arábica volta a ser cotado abaixo de R$ 2 mil a saca

Orlando Caliman: o tarifaço de Trump e o comércio exterior capixaba

Quanto o Palmeiras ganhou de premiação com a vitória sobre o Botafogo