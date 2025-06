Mundo Bita faz show de graça no Parque Pedra da Cebola Foto: Divulgação/Festival MusinApresentação acontece no Festival Música na Infância. Durante dois dias, festival vai reunir atrações... Folha Vitória|Do R7 12/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 13h56 ) twitter

Bita, Lila, Dan, Tito, Flora, Plot, Tina, Amora, Guto, Joca, Fred e Leo vão invadir o Parque Pedra da Cebola, em Vitória, durante o Festival Música na Infância (Musin). O show do Mundo Bita está marcado para o sábado (28), mas o evento começa na sexta (27).

