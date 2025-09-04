Mural no Centro vai virar obra de arte para celebrar a história portuária
Foto: Vports/DivulgaçãoPintura de 703 metros quadrados é realizada pelo artista capixaba Raí Bolzan e deve ser concluída em 30 dias...
Foto: Vports/Divulgação O muro que cerca o Porto de Vitória, no Centro da Capital, começou a ganhar uma obra de arte que celebra a história portuária e busca valorizar a região. O mural começou a ser pintado pelo artista capixaba Raí Bolzan e ocupará 415 metros de comprimento da estrutura, que vai do trecho entre a portaria da Vports (na Ilha do Príncipe) e o antigo aquaviário (no Centro de Vitória).
Foto: Vports/Divulgação O muro que cerca o Porto de Vitória, no Centro da Capital, começou a ganhar uma obra de arte que celebra a história portuária e busca valorizar a região. O mural começou a ser pintado pelo artista capixaba Raí Bolzan e ocupará 415 metros de comprimento da estrutura, que vai do trecho entre a portaria da Vports (na Ilha do Príncipe) e o antigo aquaviário (no Centro de Vitória).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa incrível obra de arte!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa incrível obra de arte!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: