Mural no Centro vai virar obra de arte para celebrar a história portuária Foto: Vports/DivulgaçãoPintura de 703 metros quadrados é realizada pelo artista capixaba Raí Bolzan e deve ser concluída em 30 dias... Folha Vitória|Do R7 04/09/2025 - 16h39 (Atualizado em 04/09/2025 - 16h39 )

Foto: Vports/Divulgação O muro que cerca o Porto de Vitória, no Centro da Capital, começou a ganhar uma obra de arte que celebra a história portuária e busca valorizar a região. O mural começou a ser pintado pelo artista capixaba Raí Bolzan e ocupará 415 metros de comprimento da estrutura, que vai do trecho entre a portaria da Vports (na Ilha do Príncipe) e o antigo aquaviário (no Centro de Vitória).

