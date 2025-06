Música como terapia – entrevista (Parte 2) A psicanalista Renata Gentil - crédito: DivulgaçãoEntrevista com a psicanalista Renata Gentil sobre o uso da música como instrumento... Folha Vitória|Do R7 05/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 05/06/2025 - 00h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A psicanalista Renata Gentil - crédito: Divulgação Voz da Inclusão traz hoje a segunda parte da entrevista com a psicanalista Renata Gentil. Ela fala sobre com sua abordagem é recebida por pessoas com deficiência, e sobre a importância da arte como ferramenta terapêutica.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre o poder da arte na terapia!

Leia Mais em Folha Vitória:

Uma solenidade especial para comemorar os 85 anos do Asilo de Vitória

Líderes educacionais juntos durante imersão em Pedra Azul

Sebrae/ES lança projeto #OCentroTemSóVem e valoriza o Centro de Vitória em criação da Prósper