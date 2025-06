Música, dança e muita alegria marcaram o evento com a participação total dos alunos Folha Vitória|Do R7 23/06/2025 - 00h55 (Atualizado em 23/06/2025 - 00h55 ) twitter

Uma festa de cores, sabores e tradições juninas. Estou falando do Arraiá da Escola Americana de Vitória, com decoração totalmente produzida pelos alunos, desde as bandeirinhas até os painéis das barracas. A festança encantou os presentes pela criatividade e envolvimento da comunidade escolar. Todas as turmas animaram o público com apresentações de danças no estilo. Outro destaque foram as barracas de doces comandadas pelos próprios alunos a partir do 6º ano, que cuidaram de tudo, inclusive do preparo das delícias.

Para mais detalhes sobre este evento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

