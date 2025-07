Mutirão em Cariacica abre 1,5 mil vagas de emprego em diferentes setores Foto: Divulgação/Prefeitura de CariacicaVagas de emprego são oferecidas por 12 empresas dos setores supermercadista, logístico, industrial... Folha Vitória|Do R7 03/07/2025 - 16h37 (Atualizado em 03/07/2025 - 16h37 ) twitter

Foto: Divulgação/Prefeitura de Cariacica Entre os dias 22 e 24 de julho, no Mercado Municipal de Cariacica, em Itacibá, acontece o Mercadão do Emprego, evento que vai ofertar 1,5 mil vagas de trabalho em diversas áreas. As oportunidades são oferecidas por 12 empresas dos setores supermercadista, logístico, industrial e comercial.

