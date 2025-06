Mutirão para renegociar dívidas com bancos e contas atrasadas começa hoje em Vitória Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaMutirão de renegociação de dívidas do Procon, ocorre no Centro de Vitória entre esta segunda (16)... Folha Vitória|Do R7 16/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 16/06/2025 - 16h17 ) twitter

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória

O mutirão de renegociação de dívidas do Procon começa nesta segunda-feira (16) e vai até esta quarta (18), na sede do Procon Estadual, no Centro de Vitória. Os consumidores terão estes três dias para renegociar suas dívidas com mais facilidade. Para participar é necessário agendamento prévio.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre como participar do mutirão e as condições oferecidas!

