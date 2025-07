MY HERO ACADEMIA: All’s Justice é anunciado Reviva "O ÚLTIMO SOCO" no novo jogo de luta em arena 3D ambientado no arco de história da "Guerra Final". Folha Vitória|Do R7 03/07/2025 - 11h17 (Atualizado em 03/07/2025 - 11h17 ) twitter

A Bandai Namco Entertainment America Inc. anunciou hoje MY HERO ACADEMIA: All’s Justice, o superpoderoso jogo de luta em arena 3D inspirado no anime que conquistou o mundo, MY HERO ACADEMIA. O título será lançado para PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC via Steam®.

