Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

My Mario: Nintendo aposta em nostalgia com novos curtas de Mario em stop motion

A Nintendo lançou 'My Mario', três vídeos divertidos em stop motion que celebram a nostalgia e o famoso bigode do herói.

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A Nintendo lançou três vídeos oficiais de Mario em stop motion dentro da campanha “My Mario”, que combina nostalgia e marketing para aproximar diferentes gerações de fãs.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre essa estratégia inovadora!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.