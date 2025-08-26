My Mario: Nintendo aposta em nostalgia com novos curtas de Mario em stop motion A Nintendo lançou 'My Mario', três vídeos divertidos em stop motion que celebram a nostalgia e o famoso bigode do herói. Folha Vitória|Do R7 26/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 26/08/2025 - 10h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Nintendo lançou três vídeos oficiais de Mario em stop motion dentro da campanha “My Mario”, que combina nostalgia e marketing para aproximar diferentes gerações de fãs.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre essa estratégia inovadora!

Leia Mais em Folha Vitória:

GTA 6 no Brasil: franquia mobiliza desejo e impacta cultura gamer

Veja fotos das semifinais do torneio feminino da Copa Vitória das Comunidades

Helldivers 2 chega ao Xbox com crossover com Halo: ODST