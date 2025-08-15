Na contramão do sucesso: Lições de como NÃO atrair investidores No livro As Seis Lições, Ludwig von Mises aborda, de forma didática, seis temas diferentes ligados à economia e à política. Um deles... Folha Vitória|Do R7 15/08/2025 - 07h37 (Atualizado em 15/08/2025 - 07h37 ) twitter

No livro As Seis Lições, Ludwig von Mises aborda, de forma didática, seis temas diferentes ligados à economia e à política. Um deles trata da importância do investimento estrangeiro, vital para o crescimento de países em desenvolvimento. Muito além do próprio capital financeiro, investidores externos trazem know-how, tecnologia e ganhos de produtividade. Diante disso, cabe a reflexão: o Brasil tem se mostrado um ambiente atrativo para receber esse tipo de investimento ou andamos na contramão de uma economia livre?

Para entender melhor os desafios enfrentados pelo Brasil na atração de investimentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

