Nadador do Álvares alcança feito histórico na natação brasileira Matheus conquistou seis medalhas de ouro no Brasileiro Infantil (Foto: Daniel Oshiro)Nadador capixaba de 13 anos conquista seis medalhas... Folha Vitória|Do R7 16/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Matheus conquistou seis medalhas de ouro no Brasileiro Infantil (Foto: Daniel Oshiro) O nadador Matheus Machado Ngome, do Álvares Cabral, alcançou um feito histórico na natação brasileira. Foram seis medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro Interclubes de Inverno, encerrado no sábado (14), em Bauru (SP).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa conquista impressionante!

Leia Mais em Folha Vitória:

Saúde em foco: Investimentos públicos e privados impulsionam o setor em 2024

Transformação digital: o desafio invisível da cultura empresarial

Orla de Cariacica: interdição deixa trânsito complicado em bairro