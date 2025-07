Namorada do adolescente que matou pais e irmão é detida pela polícia Crime ocorreu na noite de sábado 921) Reprodução/X/Arquivo FamiliarA garota tem 15 anos e, segundo a polícia, tinha conhecimento do... Folha Vitória|Do R7 01/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h37 ) twitter

Crime ocorreu na noite de sábado (21). A Polícia Civil apreendeu a namorada do garoto de 14 anos que confessou ter matado os próprios pais e o irmão caçula em Itaperuna, no Noroeste do Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!

