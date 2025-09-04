“Não há planos de mudança”, diz Rigoni sobre o União Brasil Felipe Rigoni à frente do União Brasil (foto: Fabi Tostes)Secretário de Meio Ambiente perdeu o comando do partido, mas disse que continua... Folha Vitória|Do R7 04/09/2025 - 19h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 19h37 ) twitter

Felipe Rigoni à frente do União Brasil (foto: Fabi Tostes) O secretário estadual do Meio Ambiente, Felipe Rigoni (União Brasil), não tem planos de deixar o partido. Num acordo selado nos bastidores com a cúpula nacional da sigla, ele concordou em renunciar à presidência estadual da legenda em favor do presidente da Assembleia, Marcelo Santos (União).

