“Não há planos de mudança”, diz Rigoni sobre o União Brasil
Felipe Rigoni à frente do União Brasil (foto: Fabi Tostes)Secretário de Meio Ambiente perdeu o comando do partido, mas disse que continua...
Felipe Rigoni à frente do União Brasil (foto: Fabi Tostes) O secretário estadual do Meio Ambiente, Felipe Rigoni (União Brasil), não tem planos de deixar o partido. Num acordo selado nos bastidores com a cúpula nacional da sigla, ele concordou em renunciar à presidência estadual da legenda em favor do presidente da Assembleia, Marcelo Santos (União).
Felipe Rigoni à frente do União Brasil (foto: Fabi Tostes) O secretário estadual do Meio Ambiente, Felipe Rigoni (União Brasil), não tem planos de deixar o partido. Num acordo selado nos bastidores com a cúpula nacional da sigla, ele concordou em renunciar à presidência estadual da legenda em favor do presidente da Assembleia, Marcelo Santos (União).
Para saber mais sobre essa reviravolta política, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre essa reviravolta política, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: