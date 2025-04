Narcisa curte festão em Vila Velha: “Eu seria feliz morando no ES”; veja fotos Narcisa curte festão em Vila Velha: "Eu seria feliz morando no ES" (Foto: Cloves Louzada)Joana e Rodrigo Barbosa agitaram o jet set... Folha Vitória|Do R7 16/04/2025 - 17h07 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Narcisa curte festão em Vila Velha:

Narcisa curte festão em Vila Velha: "Eu seria feliz morando no ES" (Foto: Cloves Louzada) Entre tamareiras que enfeitam o cenário da piscina de mil metros quadrados e um videomapping de dar inveja até nos castelos da Disney, Joana e Rodrigo Barbosa receberam na noite desta terça-feira (15) chiques e famosos nas instalações do Taj Home Resort, em Vila Velha, para celebrar a reta final das obras do empreendimento de luxo da Grand Construtora.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Suspeito de chefiar o tráfico em Itapuã é preso dentro de hotel em Vila Velha

Festivais vão vender torta capixaba a partir de R$ 20 no feriadão

Fim do cabelo branco sem amônia: 1 único produto da Koleston escurece a raiz em 3 segundos por menos de R$ 30