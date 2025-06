Navio com 3 mil carros, parte deles elétricos, é abandonado no Pacífico após incêndio O fogo no navio Morning Midas começou no local onde estavam 800 veículos elétricos, segundo informações preliminares. Crédito: Reprodução... Folha Vitória|Do R7 05/06/2025 - 11h36 (Atualizado em 05/06/2025 - 11h36 ) twitter

O fogo no navio Morning Midas começou no local onde estavam 800 veículos elétricos, segundo informações preliminares. Crédito: Reprodução de TV A tripulação de um navio de carga que transportava 3 mil veículos para o México, incluindo 800 carros elétricos, abandonou a embarcação depois de não conseguir controlar um incêndio a bordo. A embarcação pegou fogo nas águas da cadeia de ilhas Aleutas do Alasca. Entre os veículos elétricos a bordo estão modelos das marcas chinesas Chery e GWM.

