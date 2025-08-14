Logo R7.com
Nem toda cãibra vem do esforço: veja 5 causas que merecem atenção

Imagem: CanvaCausas neurológicas também podem ser responsáveis por cãibras

Folha Vitória|Do R7

A cena é comum: no meio da noite, uma fisgada violenta na perna faz a pessoa pular da cama. Dor aguda, contração forte, aquela sensação de que o músculo “encolheu sozinho”. Passa em alguns segundos ou minutos, mas deixa um desconforto e a pergunta: por que isso acontece?

Para entender mais sobre as causas das cãibras e quando elas merecem atenção, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

