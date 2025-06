Neon Abyss 2 entrega ação frenética e caótica Descubra Neon Abyss 2, um roguelike cheio de novidades coloridas e explosivas para horas de diversão intensa. Folha Vitória|Do R7 12/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 12/06/2025 - 10h57 ) twitter

Como grande fã de roguelikes, confesso que Neon Abyss 2 me pegou logo nos primeiros minutos. A sequência do sucesso indie da Veewo Games expande tudo o que o primeiro jogo fazia bem — e joga uma tonelada de novidades coloridas, explosivas e imprevisíveis em cima disso. O preview com cinco andares já é o suficiente para me deixar ansioso por dezenas (ou centenas) de horas no lançamento completo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa nova aventura!

