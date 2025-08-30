Neto tenta agredir e invadir casa da avó em Vila Velha e acaba preso Jovem de 27 anos é detido pela polícia após agredir a avó e invadir sua casa Foto: PCES/DivulgaçãoMulher usou uma faca para se defender... Folha Vitória|Do R7 30/08/2025 - 13h57 (Atualizado em 30/08/2025 - 13h57 ) twitter

Jovem de 27 anos é detido pela polícia após agredir a avó e invadir sua casa Foto: PCES/Divulgação Um jovem de 27 anos foi preso após tentar agredir a avó e invadir a casa dela no bairro Alecrim, em Vila Velha. Segundo a vítima, o agressor estava alterado e ficou violento quando a entrada na residência foi negada.

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

