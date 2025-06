Nexus Mods troca de liderança após 24 anos Nexus Mods muda de liderança após 24 anos; nova gestão gera debate sobre possível monetização futura. Folha Vitória|Do R7 17/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Após 24 anos no comando da maior plataforma de mods de videogames do mundo, o fundador da Nexus Mods, conhecido como Dark0ne, anunciou sua saída da liderança do site.

Para saber mais sobre essa mudança significativa e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Laboratório de cultivo de maconha é descoberto em canil na Serra

Bilionário morre após ser picado por abelha durante partida de polo

Instrutor de tiro é investigado por fornecer armas para criminosos no ES