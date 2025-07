“Ney Day”: saiba tudo sobre Desportiva x Santos, com Neymar no Kleber Andrade (Foto: Raul Baretta/Santos FC)Neymar é a estrela principal do amistoso Desportiva x Santos, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Kleber... Folha Vitória|Do R7 10/07/2025 - 09h17 (Atualizado em 10/07/2025 - 09h17 ) twitter

Reformado e reinaugurado em 2014, o estádio Kleber Andrade já viu grandes nomes do futebol pisarem em seu gramado. Do craque Samuel Eto’o, que treinou no estádio durante da Copa do Mundo de 2014, a Arrascaeta, Fred, Hulk, Philippe Coutinho, Luiz Henrique e, mais recentemente, Gabigol, entre outros.

