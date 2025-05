Ney Matogrosso será enredo da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2026 Foto: Divulgação/ Marcos HermesEnredo “Camaleônico” destacará a trajetória do cantor com estética e voz única. Desfile será assinado... Folha Vitória|Do R7 05/05/2025 - 13h40 (Atualizado em 05/05/2025 - 13h40 ) twitter

A Imperatriz Leopoldinense terá o cantor Ney Matogrosso como tema do seu enredo no Carnaval do Rio 2026. O enredo “Camaleônico” foi divulgado neste domingo (4), dias após a estreia da cinebiografia do músico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa homenagem!

