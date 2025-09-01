Neymar cobra reação do Santos: “Água está batendo na b…” Neymar, atacante do Santos: Raul Baretta/SantosO atacante demonstrou insatisfação com o VAR e sugeriu mudanças nas regras relacionadas... Folha Vitória|Do R7 31/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 31/08/2025 - 22h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Neymar, atacante do Santos: Raul Baretta/Santos Após o empate entre Santos e Fluminense, Neymar não poupou palavras ao falar sobre a anulação do gol de Tiquinho Soares, no fim da partida, por impedimento marcado pelo VAR. O atacante santista demonstrou insatisfação com a tecnologia e sugeriu mudanças nas regras relacionadas ao posicionamento do corpo na linha de impedimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Volpi faz gol de pênalti e Grêmio arranca empate com o Flamengo

Sines da Grande Vitória oferecem mais de 3.400 vagas de emprego

Spray de pimenta e tiro para o chão: homem é preso e adolescente apreendida com drogas no ES