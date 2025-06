Neymar diz que ida ao Fluminense para o Mundial esteve perto e revela motivo da recusa Neymar em jogo do Santos contra o Botafogo (Foto: Raul Baretta/Santos)Neymar ficou tentado a aceitar a proposta que recebeu do Fluminense... Folha Vitória|Do R7 18/06/2025 - 09h16 (Atualizado em 18/06/2025 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Neymar em jogo do Santos contra o Botafogo (Foto: Raul Baretta/Santos)Neymar ficou tentado a aceitar a proposta que recebeu do Fluminense para disputar o Mundial de Clubes, mas achou que não era o momento de deixar o Santos para se aventurar no torneio disputado nos Estados Unidos. De acordo com o próprio atacante, a preferência foi por ficar no Brasil para focar nos treinamentos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

Leia Mais em Folha Vitória:

Corpus Christi: confira o que funciona na Grande Vitória no feriadão

Melanoma: como identificar possíveis lesões de câncer de pele

Corpus Christi: veja programação de tapetes e interdições no ES