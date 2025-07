Neymar é decisivo e Santos derrota o Flamengo no Brasileirão; veja gol Neymar comemora gol da vitória diante do Flamengo (Raul Baretta/ Santos FC)Camisa 10 marcou o gol da vitória do Santos contra o Flamengo... Folha Vitória|Do R7 17/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 17/07/2025 - 07h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neymar comemora gol da vitória diante do Flamengo (Raul Baretta/ Santos FC) O Santos voltou a campo em uma partida oficial após mais de um mês – não realizou o clássico com o Palmeiras, no fim de semana, adiado após a participação do rival no Mundial de Clubes – com grande festa na Vila Belmiro. Com gol decisivo de Neymar no fim, vitória por 1 a 0 que dá um respiro na luta contra o rebaixamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Teleconsulta: pacientes enfrentam dificuldades com laudos no ES

O verdadeiro bombardeio é mental: como conflitos reprogramam decisões estratégicas

Como a transcrição com IA pode transformar a documentação profissional?