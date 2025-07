Neymar no Kleber Andrade? Santos pode jogar contra a Desportiva em Cariacica Neymar pode enfrentar a Desportiva no Kleber Andrade (Foto: Raul Baretta/Santos)Santos de Neymar pode disputar amistoso contra a Desportiva... Folha Vitória|Do R7 06/07/2025 - 19h36 (Atualizado em 06/07/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Neymar pode enfrentar a Desportiva no Kleber Andrade (Foto: Raul Baretta/Santos) O craque Neymar pode desembarcar em Vitória nesta semana. Os organizadores da Vitória Cup negociam um amistoso do Santos de Neymar contra a Desportiva Ferroviária na próxima quinta-feira (10), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

Mulher morre após sofrer queda de 90 metros em prática de rapel em MG

Cenário de filme: Caparaó registra -2°C e geada muda paisagem

Edu Guedes: O que é câncer de pâncreas? Veja sinais e sintomas