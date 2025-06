Neymar pede desculpas por expulsão, mas detona árbitro capixaba Neymar durante a partida contra o Botafogo na Vila Belmiro (Foto: Raul Baretta/Santos FC)Neymar foi expulso por tentar fazer gol de... Folha Vitória|Do R7 01/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 01/06/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Neymar durante a partida contra o Botafogo na Vila Belmiro (Foto: Raul Baretta/Santos FC) Neymar pode ter se despedido do Santos neste domingo (1º). E da pior forma possível: com derrota para o Botafogo, expulsão por fazer um gol com a mão e com o Peixe na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Para mais detalhes sobre a polêmica envolvendo Neymar e o árbitro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Três pessoas são esfaqueadas durante festa em Alfredo Chaves

Neymar faz gol de mão e é expulso por árbitro capixaba

Mulher sofre queimaduras e é resgatada de helicóptero em Vila Valério