Neymar tem clube campeão da Kings League com 40 mil pessoas no Allianz Parque

Fúria, de Neymar, foi campeã em cima de Dendele, em final no Allianz Parque. Foto: Edu Santana/ Divulgação Kings League BRO Santos perdeu o clássico para o Corinthians pelo Brasileirão, mas Neymar pôde comemorar o título da Fúria, clube do qual é presidente, na Kings League, neste domingo. A equipe empatou por 5 a 5 com o Dendele e venceu na decisão por “shoot-outs”, para um público de 40.027 pessoas presentes no Allianz Parque.

