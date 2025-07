Neymar vai jogar? Craque grava vídeo sobre Desportiva x Santos no ES Neymar no treino do Santos no CT Rei Pelé (Foto: Raul Baretta/Santos)Santos de Neymar chega ao Estado nesta quarta-feira e, na quinta... Folha Vitória|Do R7 09/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 09h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Neymar no treino do Santos no CT Rei Pelé (Foto: Raul Baretta/Santos) Maior nome do futebol brasileiro na atualidade, Neymar é a grande atração do amistoso Desportiva x Santos que acontece nesta quinta-feira (10), às 20 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Os ingressos custam R$ 100 (meia e meia solidária) e R$ 200 (inteira).

Não perca a chance de saber mais sobre essa partida imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Dia da Pizza: veja pizzarias com promoções nesta quinta

Acidentes com o alinhador ortodôntico: saiba o que fazer em cada situação

VÍDEO | Carcaça de baleia é encontrada em praia da Serra