Neymar volta? Assista ao vivo à convocação da Seleção Brasileira
Neymar em sua última partida pelo Santos antes da convocação (Foto: Reinaldo Campos/Santos)O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta...
Neymar em sua última partida pelo Santos antes da convocação (Foto: Reinaldo Campos/Santos) O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira (25), a partir das 15h30 (de Brasília), a convocação da Seleção Brasileira para as partidas contra Chile, no Maracanã, no dia 4 de setembro, e Bolívia, fora de casa, no dia 9 de setembro, pelas Eliminatórias.
Neymar em sua última partida pelo Santos antes da convocação (Foto: Reinaldo Campos/Santos) O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira (25), a partir das 15h30 (de Brasília), a convocação da Seleção Brasileira para as partidas contra Chile, no Maracanã, no dia 4 de setembro, e Bolívia, fora de casa, no dia 9 de setembro, pelas Eliminatórias.
Não perca a oportunidade de saber mais sobre a convocação e a possível volta de Neymar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Não perca a oportunidade de saber mais sobre a convocação e a possível volta de Neymar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: