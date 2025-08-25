Neymar volta? Assista ao vivo à convocação da Seleção Brasileira Neymar em sua última partida pelo Santos antes da convocação (Foto: Reinaldo Campos/Santos)O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta... Folha Vitória|Do R7 25/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h59 ) twitter

Neymar em sua última partida pelo Santos antes da convocação (Foto: Reinaldo Campos/Santos) O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira (25), a partir das 15h30 (de Brasília), a convocação da Seleção Brasileira para as partidas contra Chile, no Maracanã, no dia 4 de setembro, e Bolívia, fora de casa, no dia 9 de setembro, pelas Eliminatórias.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre a convocação e a possível volta de Neymar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

