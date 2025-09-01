Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Neymara e Bianca viajam para Portugal de olho no ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro

Neymara com alunas do Instituto Neymara Carvalho (Foto: Vitor Jubini/Mosaico)Neymara Carvalho e Bianca Simões vão disputar a terceira...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Neymara com alunas do Instituto Neymara Carvalho (Foto: Vitor Jubini/Mosaico) A pentacampeã mundial Neymara Carvalho viajou nesta segunda-feira (1º) para Portugal. A capixaba disputará, de quarta a domingo, a terceira etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding, em Sintra, o Sintra Pro Fest.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante competição!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.