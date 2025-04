Nintendo confirma funcionalidade de mouse com Joy-Con no Switch 2 Nintendo confirma suporte a Joy-Con com função de mouse no Switch 2, ampliando as formas de controle no console.

Folha Vitória|Do R7 02/04/2025 - 11h06 (Atualizado em 02/04/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share