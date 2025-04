Nintendo Switch 2 ganha data de lançamento global e preço oficial Nintendo Switch 2 será lançado em 5 de junho com preço de US$ 450 e novos recursos como GameChat e HDR. Folha Vitória|Do R7 02/04/2025 - 13h07 (Atualizado em 02/04/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nintendo Switch 2 será lançado em 5 de junho com preço de US$ 450 e novos recursos como GameChat e HDR.

Nintendo Switch 2 será lançado mundialmente em 5 de junho, incluindo o Brasil

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre as novidades do Nintendo Switch 2!

Leia Mais em Folha Vitória:

Bolão de Vila Velha fatura prêmio na Mega-Sena

Como cuidar da dinheiro-em-penca para ter muitos galhos pendentes

Sesa alerta pacientes sobre golpe que envolve a Farmácia Cidadã no ES