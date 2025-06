Nintendo Switch 2 supera o PlayStation 4 em qualidade Descubra por que o Nintendo Switch 2 supera o PlayStation 4, com inovações em memória RAM e suporte ao NVIDIA DLSS. Folha Vitória|Do R7 02/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 10h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A afirmação de que o Nintendo Switch 2 supera o PlayStation 4 vem diretamente do VP de Tecnologia da CD Projekt Red, Charles Tremblay. Em entrevista ao IGN, ele detalhou os desafios do port de Cyberpunk 2077 para o novo console da Nintendo, cuja versão chega em 5 de junho.

Para mais detalhes sobre essa comparação e as inovações do Nintendo Switch 2, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Findes convoca lideranças para destravar logística do ES e do leste do país

Da sobra ao protagonismo: o potencial da casca de café como energia limpa no ES

Inteligência artificial acelera laudos médicos e reduz filas do SUS