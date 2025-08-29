No Dia do Gamer, aprenda a fazer de lives de gameplay na Twitch No Dia do Gamer, explore como a Twitch permite que novos streamers compartilhem suas experiências de jogo com o mundo. Folha Vitória|Do R7 29/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

No Dia do Gamer, celebrado hoje, 29 de agosto, é hora de transformar a paixão pelos games em transmissões ao vivo que conectam milhões de pessoas em tempo real, com conteúdo dinâmico e interativo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como se tornar um streamer de sucesso!

Leia Mais em Folha Vitória:

Aulas gratuitas de futevôlei para jovens de 12 a 17 anos em Serra; veja como se inscrever

Estudante capixaba tem projeto lançado ao espaço pela Nasa em missão internacional

Hormônios “bioidênticos” na menopausa e a saúde do coração