Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

No Dia do Gamer, aprenda a fazer de lives de gameplay na Twitch

No Dia do Gamer, explore como a Twitch permite que novos streamers compartilhem suas experiências de jogo com o mundo.

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

No Dia do Gamer, celebrado hoje, 29 de agosto, é hora de transformar a paixão pelos games em transmissões ao vivo que conectam milhões de pessoas em tempo real, com conteúdo dinâmico e interativo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como se tornar um streamer de sucesso!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.