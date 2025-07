No Heroes Here 2 chega hoje aos consoles e PC Embarque na diversão explosiva maior, melhor e totalmente renovada de um dos mais divertidos jogos brasileiros dos últimos anos Folha Vitória|Do R7 01/07/2025 - 15h57 (Atualizado em 01/07/2025 - 15h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Mad Mimic está feliz em anunciar que No Heroes Here 2, sequência de seu premiado jogo de 2017, deixou o acesso antecipado e já está disponível em versão completa. Além do PC (Steam), o jogo chega hoje pela primeira vez também ao PlayStation 5, Xbox Series X|S e Switch (compatível com o Nintendo Switch 2), trazendo a diversão explosiva para ainda mais jogadores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra tudo sobre essa nova aventura!

Leia Mais em Folha Vitória:

Solange Almeida e Lauriete são atrações do São João em Montanha

Diabetes: é possível ter qualidade de vida após o diagnóstico?

Mulher resgatada de incêndio em Iúna teria ateado fogo no próprio corpo