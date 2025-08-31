No mundo infantil do Darwin assinada pela Aquatro
A primeira escolha da vida do seu filho é você quem vai fazer. A partir desse conceito, a nova campanha publicitária do Darwin, voltada...
A primeira escolha da vida do seu filho é você quem vai fazer. A partir desse conceito, a nova campanha publicitária do Darwin, voltada para a Educação Infantil, aborda a importância de uma escola que respeita o tempo e as necessidades da criança. Criada pela Aquatro Comunicação, a campanha destaca que cada criança é única em seus sonhos e potencialidades e que é nos primeiros anos da vida escolar, com segurança e acolhimento, que ela vai desenhar o seu futuro. Com uma linha criativa voltada para o mundo lúdico e cheio de imaginação das crianças, a campanha é composta de 3 filmes para TV, anúncio, OOH, e peças para redes sociais.
