Noite do Coreano leva sabores dos doramas para jantar em Vila Velha Mandu com kimchi, kimbap e kimchi (Foto: Canva)Café Singapura promove evento gastronômico com 12 pratos inspirados em séries coreanas... Folha Vitória|Do R7 13/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 13h56 )

Mandu com kimchi, kimbap e kimchi (Foto: Canva) Que tal uma viagem gastronômica à Coreia do Sul sem sair de Vila Velha? No dia 19 de julho, o Café Singapura promove a Noite do Coreano, um jantar especial com 12 pratos inspirados em doramas. A experiência será realizada no Espaço Mageiros, na Praia da Costa, a partir das 19h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes desse evento imperdível!

