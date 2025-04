Noitinha bem italiana unindo arte e decoração Folha Vitória|Do R7 25/04/2025 - 01h19 (Atualizado em 25/04/2025 - 01h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Uma noite italiana especial comandada pelo chef Juarez Campos. E mais: bate-papo com o artista plástico Fernando Augusto. Dois talentos em seus setores. O encontro aconteceu terça-feira (23) no reduto de Peterson Pereira, a M. Gerais Cozinhas, numa confraternização e tanto com uma turma do nosso mundo décor.

Para mais detalhes sobre este evento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Comissão aprova projeto que garante provas de concurso em Libras para pessoas com deficiência auditiva

RP da Ilha reúne sua ‘guest list’ para celebrar a vida em clima ‘boho’

Em Linhares, Doutor Agro defende a agricultura regenerativa como caminho rentável e sustentável