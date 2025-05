Noiva de Weverson pede exoneração de cargo na Prefeitura da Serra O prefeito da Serra, Weverson Meireles, e a noiva Lorrana Ferreira. Foto: Reprodução/InstagramLorrana Ferreira foi nomeada para função... Folha Vitória|Do R7 19/05/2025 - 21h56 (Atualizado em 19/05/2025 - 21h56 ) twitter

O prefeito da Serra, Weverson Meireles, e a noiva Lorrana Ferreira. Foto: Reprodução/Instagram

Logo após ficar noiva do prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT), a servidora da prefeitura Lorrana Ferreira pediu exoneração do cargo, conforme publicado no diário oficial do município da Grande Vitória nesta segunda-feira (19).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

