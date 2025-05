Notas sobre a natureza da extinção: reflexões do seminário da USP imagem do autorAgora é hora de perguntarmos: algo pode substituir a natureza? Nós estamos à beira de seu esgotamento Folha Vitória|Do R7 20/05/2025 - 19h16 (Atualizado em 20/05/2025 - 19h16 ) twitter

Participei do IV Seminário Internacional Arte e Natureza, que aconteceu no EdA – Espaço das Artes ECA – USP, entre 25 e 30 de abril e voltei impactado. Nós estamos dentro da natureza, somos parte da natureza, mas às vezes, são necessários seminários como este para nos lembrar disso, para nos acordar e nos mostrar que não há vida para nós sem a natureza.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre as reflexões do seminário!

