Nova Campanha do Ministério da Saúde inspira, motiva e incentiva a doação de sangue regular Sob o conceito "Doe Sangue. Você Pode." o Ministério da Saúde lançou, em 14 de junho, o Dia Mundial do Doador de Sangue, uma nova campanha...

Sob o conceito “Doe Sangue. Você Pode.” o Ministério da Saúde lançou, em 14 de junho, o Dia Mundial do Doador de Sangue, uma nova campanha publicitária de conscientização sobre a importância da doação de sangue e de se tornar um doador regular e ajudar a salvar muitas vidas. Em 2024, 1,6% da população brasileira – o que equivale a 16 pessoas a cada mil habitantes – doou sangue no Sistema Único de Saúde (SUS). Para que os estoques de sangue sejam mantidos em níveis prováveis e seguros, esse número ainda pode melhorar. Assim, com esta campanha, o MS pretende conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue regular.

