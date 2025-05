Nova ciclovia será construída na Rodovia do Sol e vai interligar Guarapari e Serra Rodovia do Sol terá ciclovia. Foto: Heitor Righetti/SecomTrecho vai de Ponta da Fruta, em Vila Velha, e até Setiba, em Guarapari. Obra... Folha Vitória|Do R7 05/05/2025 - 22h06 (Atualizado em 05/05/2025 - 22h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Rodovia do Sol terá ciclovia. Foto: Heitor Righetti/Secom Será possível sair de Carapina, na Serra, e chegar até Setiba, em Guarapari, de bicicleta e com segurança. Essa é a ideia do projeto da Ciclovia da Vida Metropolitana, do governo do Estado, que busca criar uma ciclovia única, com cerca de 60 quilômetros, cortando as cidades de Vitória e Vila Velha.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Três em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais, indica estudo

Dono de loja de aquários é suspeito de abusar de 158 crianças no RS

Quem era o músico morto em avenida de Vitória: “De muitas qualidades”