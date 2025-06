Nova edição de “A Loja Vazia” começa a arrecadar doações nesta terça Foto: DivulgaçãoAs peças arrecadadas vão beneficiar sete instituições sociais capixabas, que utilizam as doações para realização de... Folha Vitória|Do R7 17/06/2025 - 07h56 (Atualizado em 17/06/2025 - 07h56 ) twitter

Foto: Divulgação A 12ª edição do projeto “A Loja Vazia” vai começar a arrecadar de roupas, calçados e acessórios em bom estado, a partir desta terça (17) até o dia 20 de julho. A iniciativa será realizada no 2º piso do Shopping Vitória, próximo à Casa Bauducco.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre como você pode contribuir!

